Scuola: ultimo giorno senza campanella, dagli amministratori locali idee per le gite del futuro

Sentiamo Vittorio Brigliadori

E' una delle attività più attese dagli studenti: la gita scolastica. Ma il Covid ha portato alla cancellazione dei viaggi in programma. In attesa di tornare alla normalità, magari con il nuovo anno, sul territorio si lavora a delle proposte. A Serravalle l'incontro tra il Capitano di Castello, i sindaci di Coriano, Carpegna e un rappresentante del Comune di San Leo per studiare collaborazioni per nuove gite e per sviluppare un'offerta culturale condivisa. Un'idea che arriva dopo l'accordo di reciprocità tra Serravalle e Caserta. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni sammarinesi. L'idea è stata sottoposta a diverse Segreterie di Stato, come quella all'Istruzione e al Turismo.

Sentiamo il Capitano di Castello Vittorio Brigliadori