Scuola: vicina la riapertura e il "caroscuola" si fa sentire anche sul Titano

Nel video le voci dei commercianti e dei genitori

Il ritorno tra i banchi si avvicina e anche la trepidazione per acquistare il diario, l'astuccio e lo zaino del brand preferito. Le famiglie si preparano alla "spesa dell'anno" e anche a San Marino iniziano già a comprare il necessario per evitare una spesa totale eccessiva. In Italia il costo per il ricambio del corredo scolastico e dei libri di testo, secondo quanto rileva la Federconsumatori, aumenterà del 3% rispetto al 2018: un ragazzo di prima media spenderà per l'acquisto dei libri e due dizionari almeno 971 euro, per il corredo scolastico invece 533 euro. In Repubblica i libri scolastici diventano una preoccupazione per i genitori solo dalle Scuole Superiori: fino alle scuole medie i libri di testo e il trasporto vengono offerti dallo Stato ma dal liceo il budget aumenta, nonostante i più meritevoli possano accedere lo stesso ad alcune agevolazioni grazie alla legge sul diritto allo studio.







