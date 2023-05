Scuolabus esce di strada in Toscana, due studenti in codice rosso

Sono stati trasportati in codice rosso in ospedale due ragazzi di 16 anni che erano a bordo del bus di linea finito fuori strada oggi a Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri (Massa Carrara). Lo rende noto il 118 spiegando che uno dei due giovani è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cisanello a Pisa per trauma cranico; l'altro, in codice rosso solo per dinamica, è stato trasferito all'ospedale di Pontremoli. Ci sono poi 3 codici gialli: due sono stati portati all'ospedale Apuane, 1 all'ospedale di Pontremoli. Infine, si sono registrati 15 codici verdi: 14 sono stati portati a Pontremoli, 1 all'ospedale Apuane di Massa. Sul posto con i sanitari e le ambulanze inviate dal 118 intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino ed elicotteri.

