FESTIVITÀ Scuole: Asili ed Elementari chiusi dal 18 dicembre; Medie, Superiori e CFP in dad dal 20 al 22 dicembre Anticipate di qualche giorno le vacanze per le festività natalizie. Gli insegnanti saranno comunque a scuola nelle giornate del 20, 21 e 22 dicembre, impegnati in gruppi di lavoro per la didattica

In una circolare inviata ai dirigenti scolastici la Segreteria Istruzione ha disposto la chiusura dal 18 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 per Asili Nido, Scuola Infanzia e Scuola Elementare. Scuola Media, Scuola Superiore e CFP saranno invece in didattica a distanza dal 20 al 22 dicembre e saranno chiusi per festività dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022.

Dichiarazione del Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi: “Visto il quadro delle positività rilevate e i protocolli che prevedono, con un solo positivo, la quarantena per tutta la classe e il tampone dopo sette giorni per riportare a scuola i negativi, abbiamo deciso di anticipare di qualche giorno le vacanze per le festività e dare un contributo al grande numero di tracciamenti e tamponi che in questo momento deve fare la sanità. Il quadro è differenziato: per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare il termine delle lezioni sarà venerdì 17 dicembre. Per la scuola media, il cfp e la scuola secondaria superiore le lezioni termineranno il 22 dicembre. Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 le lezioni si svolgeranno in didattica a distanza”.

Nel video l'intervista al segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi

