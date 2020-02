Scuole chiuse a San Marino fino a sabato 7 marzo incluso

La decisione è stata presa per motivi “meramente precauzionali”. Lo si legge nella nota, diffusa nel pomeriggio dal Congresso di Stato, in cui le Segreterie all'Istruzione e al Lavoro informano della nuova sospensione delle attività didattiche di tutti gli ordini scolastici fino a sabato 7 marzo compreso. Le disposizioni valgono anche per i servizi socio educativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, e per il Centro di formazione professionale. La notizia arriva nelle stesse ore in cui anche in Emilia-Romagna si è deciso per la sospensione delle attività. Docenti, educatori dell'asilo nido, personale amministrativo e non docente a San Marino saranno in servizio da lunedì 2 marzo, secondo le modalità indicate dai rispettivi dirigenti. Per gli studenti sammarinesi niente lezione tra i banchi di scuola. Ma per quelli delle elementari, delle medie, delle superiori e del Cfp saranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento assegnate attraverso gli strumenti digitali a disposizione. Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per il prossimo anno scolastico si effettueranno regolarmente come previsto, a partire dal 3 marzo. Entro il 7 marzo sono attese nuove indicazioni, “confidando – si legge nella nota del Congresso – di poter tornare al più presto alla piena attività del nostro sistema scolastico e formativo”. All'Università niente lezioni lunedì prossimo. Il Governo ha infine annunciato, per le prossime ore, una nuova ordinanza per regolamentare altri aspetti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.