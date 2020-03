Scuole chiuse: anche a San Marino si lavora per lezioni online

Nella giornata di oggi il Congresso di Stato prenderà una decisione sul prolungamento della sospensione delle lezioni nelle scuole del Titano. È possibile che si seguano le direttive del governo italiano che, ieri, ha ufficializzato la chiusura delle strutture scolastiche fino a metà marzo.

Intanto le scuole sammarinesi si stanno attrezzando per poter trasmettere le lezioni tramite web, connettendosi col docente in videoconferenza. Una soluzione già intrapresa da diverse Università, come l'Alma Mater di Bologna. Da questa mattina, infatti, la Scuola Seconda Superiore, dopo aver invitato famiglie e studenti a prestare molta attenzione alle comunicazioni sul registro elettronico, sta sperimentando una piattaforma di trasmissione. Un lavoro a tappe forzate per fornire maggiori lezioni possibili agli studenti sammarinesi.