Scuole dell'Infanzia in visita a Palazzo Pubblico: per i bambini l'onore di incontrare la Reggenza

Ordinati e sorridenti sono saliti a Palazzo Pubblico con l'emozione che precede ogni incontro importante. I piccoli dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia di tutti e 14 i plessi sammarinesi, insieme ai loro insegnanti, hanno scandito la mattinata suddivisi in tre gruppi per un totale di 300 persone, e si sono avvicendati sugli scranni della Sala del Consiglio Grande e Generale dove hanno atteso in silenzio, ogni volta, l'ingresso dei Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli.

Una mattinata a contatto con le istituzioni, uno dei loro primi approcci alla vita pubblica “nella casa di tutti i sammarinesi” - come ha ribadito il Segretario di Stato per l'Istruzione, Andrea Belluzzi nel suo intervento di benvenuto. A portare il saluto della Scuola dell'Infanzia, il Dirigente Francesco Giacomini.

Incuriositi dall'Istituto Reggenziale, i bambini hanno colto l'occasione di rivolgere domande ai Capi di Stato. Cattura l'attenzione il luogo speciale che li ospita, lì “dove si decidono le regole che permettono di vivere insieme”; suscitano interesse i Corpi Militari e i colori della bandiera. Bambini oggi, cittadini consapevoli domani: non sono mancati i quesiti e le curiosità di carattere più politico-istituzionale, poste con perspicacia e chiarezza.

Infine, come nella migliore tradizione la consegna dei doni e la foto di rito al termine di una giornata che sarà bello ricordare.

