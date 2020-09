Scuole dell'Infanzia: lunedì si ripartirà in sicurezza, ma con numeri, orari ed attività usuali Proseguiamo nel nostro viaggio nelle scuole sammarinesi, a pochi giorni dalla riapertura per gli alunni. Diamo uno sguardo, questa volta, a come si stanno preparando le scuole dell'infanzia; ci siamo recati a quella di Città

Erano state le prime a riaprire, a giugno, in Repubblica, le scuole dell'infanzia. Numeri ridotti, all'epoca, e misure di prevenzione rigorose; ma tutto – ricorda oggi il dirigente Francesco Giacomini – andò nel migliore dei modi, senza alcuna criticità dal punto di vista sanitario. Un ottimo test, insomma, che unito a quello dei centri estivi permette ora una riapertura autunnale in serenità. Alla scuola dell'infanzia “La Margherita” di Città, ci si sta preparando a dovere per l'arrivo dei bimbi, lunedì. Agli ingressi vi sarà ovviamente il punto di triage, per la dovuta igienizzazione; anche se non è più necessario il controllo della temperatura in entrata. Si riparte ora con numeri, attività ed orari usuali, sottolinea Giacomini; che invita tutti, comunque, alla massima attenzione e cautela, specie quando ci si avvicinerà all'inverno. Fondamentale l'opera di comunicazione, delle linee guida decise dalle Autorità. Nelle aule, intanto, e negli spazi comuni, lavori in corso, sanificazione, per accogliere al meglio i piccoli ospiti della struttura. Fondamentale la ripartizione degli spazi, anche se il plesso di Città – afferma il Dirigente delle Scuole dell'Infanzia – è molto grande, e con un numero di iscritti contenuto, per cui non ci saranno necessità particolari.

Nel servizio l'intervista a Francesco Giovanni Giacomini – Dirigente della Scuola dell'Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia



