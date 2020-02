Scuole e Coronavirus: attesa domani la decisione della Regione Emilia Romagna e di San Marino

Sarà comunicata domani, probabilmente in mattinata, la decisione della Regione Emilia Romagna, sulle misure precauzionali da adottare dopo il primo marzo, per l'emergenza coronavirus. E' in corso a Roma un confronto al Ministero della Salute alla quale partecipa anche una componente scientifica e in base agli esiti la Regione assumerà le determinazioni del caso. Lo ha riferito il neo assessore regionale alla Sanità Raffaele Donnini. Solo domani dunque, sarà possibile sapere se da lunedì prossimo le scuole riapriranno oppure resteranno chiuse.

Sulla base di questa linea è verosimile che verranno fatte le scelte, nella giornata di domani, anche a San Marino.

Donnini ha anche dichiarato che per quel che riguarda musei, cinema e luoghi di aggregazione, l'obiettivo è allentare le misure restrittive, ma tutto dipenderà dalle decisioni assunte di concerto con il Governo e il Ministero della Salute.

Con una nota l'Università di San Marino comunica che la sospensione di ogni attività anche per la giornata di lunedì 2 marzo.