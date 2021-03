Scuole Elementari: dal 12 aprile le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

La Direzione delle Scuole Elementari comunica che le iscrizioni per l'anno scolastico 2021-2022 si effettueranno da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021. Per i bambini e le bambine nati nel 2015 l’iscrizione alla classe prima è obbligatoria, mentre è facoltativa per i nati entro il 31 marzo 2016. Possono essere iscritti i cittadini sammarinesi, i residenti e coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno.

Le domande dovranno essere inviate tramite posta ( a Via N. Bonaparte, 4 - San Marino), fax (0549/882711-885441) o email, oppure consegnate direttamente alla Direzione della Scuola Elementare, richiedendo preventivamente un appuntamento ai numeri telefonici 0549-882717 – 882729 – 882730. Tutti i moduli sono disponibili sul portale web della scuola o richiedibili presso la Direzione.

Entro il 16 aprile 2021 dovranno pervenire anche le domande per un eventuale trasferimento di uno scolaro in un altro plesso della Repubblica. Gli alunni che stanno frequentando regolarmente le classi prima, seconda, terza e quarta a San Marino, saranno iscritti d’ufficio alla classe successiva, al termine delle valutazioni di fine anno.

