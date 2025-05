Scuole elementari, Montegiardino: presento ai Capitani Reggenti “C'era una volta un pezzo di legno”

Durante il corso dell’anno scolastico Pinocchio, il testo di Collodi, ha fatto da sfondo a numerosi percorsi educativi interdisciplinari, attuati nelle classi sammarinesi, per sviluppare competenze di cittadinanza e digitali, con particolare attenzione alla prevenzione di fenomeni di cyberbullismo.

È questo l'obiettivo dell'iniziativa “C'era una volta un pezzo di legno...Affinché non ci siano più bambini che da adulti diventino burattini” nel Castello di Montegiardino. Questa mattina la visita dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi , accompagnati dal Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini, la dirigente delle scuole elementari Arianna Scarpellini e il Capitano di Castello Giacomo Rinaldi.

Saranno in totale 805 bambini e bambine e 101 insegnanti che fino al 15 maggio potranno trascorrere una mattinata nel Castello di Montegiardino, immersi nella magia atmosfera della storia di Pinocchio. Mostra realizzata grazie ai progetti ideati e attuati in numerose classi della Scuola Elementare che hanno aderito all’iniziativa. Parte attiva di questo percorso gli insegnati che hanno offerto spunti e approfondimenti per arricchire l'esperienza di ogni studente. La cornice storica del Castello di Montegiardino aggiunge poi un ulteriore elemento di fascino all'iniziativa, permettendo ai partecipanti di immergersi non solo nella narrazione di Pinocchio, ma anche nella ricchezza culturale e nel patrimonio del territorio sammarinese.