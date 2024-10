“Scuole in Campo”: il Segretario Ciacci a Macerata Feltria con i volontari della Protezione Civile

Si è conclusa l’edizione 2024 del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, un progetto educativo rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie, organizzato dai Gruppi Comunali volontari di Protezione Civile dell'Alto Montefeltro con il supporto della Croce Rossa Italiana.

L'iniziativa, resa possibile grazie a un Protocollo d’Intesa tra il Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino e la Regione Marche, ha visto la partecipazione attiva dei volontari sammarinesi. Quest’anno il Comune capofila è stato Macerata Feltria, uno dei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione e della formazione per garantire l’efficacia della Protezione Civile, ringraziando i volontari per il loro impegno, in particolare per il recente supporto alle comunità alluvionate dell'Emilia Romagna.