GIOVANI Scuole in campo: l'iniziativa della protezione Civile del Montefeltro con quella di San Marino A Montegrimano l'incontro con i più piccoli per sensibilizzarli a mettersi al servizio della comunità

Gli studenti di San Marino e Sassocorvaro, per la prima volta insieme nell'iniziativa partita dalla Protezione civile delle Marche, che ha coinvolto anche quella del Titano. A Montegrimano, "Scuole in campo- Anch'io sono la Protezione Civile", perché proprio alle future generazioni si guarda per un investimento a lungo termine.

Sensibilizzare i giovani perché si mettano al servizio della Comunità. “Possiamo aiutare tante persone durante una calamità, grazie all'impegno dei cittadini che fanno parte di un territorio”, hanno detto i volontari. Per poi spiegare cosa si fa sia a livello teorico che pratico per portare soccorso in caso di terremoti o alluvioni.

Carattere internazionale per l'iniziativa, grazie alla presenza di San Marino: altro passo verso la collaborazione continua tra i due territori.

Nel servizio Elia Rossi, sindaco di Montegrimano

