"Scuole in Campo", Protezione Civile Marche e San Marino insieme per educare alle emergenze

Ormai le catastrofi naturali non si possono più evitare: quello che fa la differenza è come ci si arriva, e ci si deve arrivare preparati. Con questo spirito la Protezione civile Marche e San Marino si sono messe insieme per creare un vero e proprio campo di accoglienza e gestione delle emergenze, al parcheggio del Tiro a Volo di Ciarulla, dedicato agli studenti di elementari, medie e superiori, con il Patrocinio di 5 Segreterie. E' la prima volta che il Titano ospita questa iniziativa.

"Già dallo scorso anno, come Servizio di Protezione Civile, abbiamo avviato un'importante attività con le scuole medie e superiori del nostro territorio, cercando di condividere con loro tutte le tematiche che riguardano il sistema di protezione civile, con particolare riferimento alle tematiche legate alla prevenzione, alla gestione delle emergenze e alla conoscenza anche del nostro territorio. 'Scuola in campo' si configura quindi da un lato proprio come la conclusione di questo progetto, che abbiamo appunto attivato lo scorso anno, dall'altra parte invece è un nuovo punto di partenza. Sarà un momento molto importante perché appunto gli studenti avranno l'opportunità di vedere proprio com'è strutturato un campo di accoglienza di protezione civile, conosceranno i volontari, le attività che possono svolgere e capiranno proprio come si riesce, come ci si può organizzare per affrontare una determinata emergenza e capire proprio che ognuno di noi deve avere un ruolo proattivo e preparato nella gestione appunto di eventuali emergenze" le parole di Valentina Ugolini, Vice Capo Protezione Civile San Marino.

"Questa è la prima esperienza che vogliamo offrire ai nostri alunni delle nostre scuole, far capire come, in caso di una calamità naturale, quando una famiglia è costretta ad abbandonare la propria abitazione, viene accolta e trova dentro il campo tutti i servizi. Però questo progetto, che ha un elevato valore educativo, è stato arricchito da delle stazioni, perché dentro ogni tenda che in un campo normale viene realizzata una tenda da affidare a una famiglia come dormitorio, invece abbiamo delle stazioni didattiche che affrontano tutta una serie di rischi di protezione civile, per cui ormai le catastrofi naturali non si possono più evitare. Quello che vogliamo trasmettere agli alunni, che poi saranno testimoni anche presso le proprie famiglie, è come ci si comporta prima di un rischio e durante un rischio e vengono affrontati dal rischio sismico, al rischio idrogeologico, al rischio idraulico, le alluvioni, le frane, al rischio incendi e boschivi, con poi tutta una serie di gruppi operativi che fanno vedere praticamente come tutte le strutture, le attrezzature specifiche che la protezione civile usa abitualmente vengono messe in funzione a seconda del rischio che si deve affrontare", afferma Fabio Berardi, Vice Presidente Unione Volontariato Protezione Civile San Marino

Il campo ospiterà, per 2 settimane, fino a 700 studenti. Il momento clou, domenica prossima, con la presenza della Reggenza e la firma dell'aggiornamento di un Accordo tra Protezione Civile sammarinese e marchigiana, che rafforza e rilancia i legami e le collaborazioni ormai consolidate. Perché "L'unione fa la forza", non è soltanto un motto, quando si tratta di emergenze da affrontare.

"Facendo il campo a Monte Grimano, venni a conoscenza di un accordo, tempo fa, con San Marino, allora chiesi giù in Regione di poter invitare San Marino, poi tramite il coordinatore, sindaco di Monte Grimano, venimmo a contattare la protezione civile di San Marino, e da lì è andato tutto in discesa perché sono meravigliosi. L'intento è nobile: unire anche i volontari dei vari gruppi comunali, perché nell'emergenza ci si trova insieme, quindi c'è più affiatamento, perché l'emergenza è una cosa veloce, più vai preparato, più vai senza dire cosa devo fare, sai già cosa fare, quindi è sempre questione di tempo", dice Odelco Melini, Referente provinciale Protezione Civile Regione Marche.

Interviste a Valentina Ugolini - Vice Capo Protezione Civile San Marino, Fabio Berardi - Vice Presidente Unione Volontariato Protezione Civile San Marino, Odelco Melini - Referente Provinciale Protezione Civile Marche