Scuole: in quarantena classe elementare di Ca' Ragni. Per il rientro alle Superiori, attesa per ultimi tamponi

Una classe delle elementari di Ca' Ragni è in quarantena dopo il rilevamento di un focolaio con più di tre alunni positivi al Coronavirus. Il plesso scolastico resta, però, aperto per gli altri studenti. Nessun problema, invece, per una sezione dell'Infanzia sempre a Ca' Ragni: dopo il monitoraggio, domani si tornerà in aula.

Nel frattempo, nuovi aggiornamenti per le scuole superiori: l'idea, spiega il Dipartimento istruzione, è di tornare in aula in presenza dal primo febbraio, ma per avere la conferma definitiva bisognerà aspettare dei tamponi di controllo domani. Altrimenti è probabile che si prenderanno decisioni come una didattica in presenza al 50% o al 75%.



