Scuole medie aperte anche il pomeriggio: parte la sperimentazione da 4,5 milioni di euro in Emilia-Romagna

Scuole aperte anche di pomeriggio, attività extrascolastiche e sportelli di orientamento per studenti dagli 11 ai 19 anni: la Regione Emilia-Romagna lancia un bando da 4,5 milioni di euro per contrastare la dispersione scolastica e rafforzare la rete educativa territoriale.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta regionale, prevede due azioni: 2 milioni per attività educative, sportive e culturali pomeridiane nelle scuole secondarie di primo grado e 2,5 milioni per la creazione di presìdi territoriali di orientamento, uno per provincia, in collaborazione con enti locali, scuole e università. Le domande per partecipare al bando devono essere presentate entro l’8 ottobre 2025.

“Vogliamo trasformare le scuole in luoghi di comunità e opportunità”, spiega l’assessora Isabella Conti, assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola. “In questo tempo di grandi cambiamenti serve una presenza capillare, riconoscibile e stabile che sappia intercettare i bisogni e accompagnare i percorsi formativi anche nei momenti di difficoltà. Per questo prevediamo anche presìdi stabili e accessibili sul territorio, dedicati all’orientamento, dove studenti, famiglie e insegnanti possano trovare ascolto, consulenza e accompagnamento personalizzato. Si tratta di un grande lavoro di rete tra istituzioni scolastiche, enti di formazione, università famiglie, enti locali e Terzo settore con l‘obiettivo di garantire a tutti l’accesso a servizi qualificati e personalizzati, che aiutino a fare scelte informate, solide, coerenti”.