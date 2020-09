Scuole Medie: lunedì si riparte in sicurezza

Nel servizio l'intervista a Remo Massari (Preside Scuole Medie)

Dopo tanti mesi di stop lunedì torna a suonare la campanella delle Scuole Medie sammarinesi. Tanti gli interventi, anche strutturali, eseguiti per garantire la massima sicurezza di alunni e corpo docente a partire dalla riorganizzazione degli spazi per creare nuove aule più ampie che consentano il corretto distanziamento. Una parte dell'atrio della Scuola Media di Serravalle è stato trasformato in aula così come la biblioteca. Tutti i libri sono stati spostati in un piano dedicato.

Oltre alle misure igienico sanitarie agli ingressi diverse novità, soprattutto sul piano degli orari, per mantenere il corretto distanziamento interpersonale. Introdotta una doppia ricreazione per evitare assembramenti.

Nessun obbligo di mascherina all'interno della scuola per gli alunni durante gli orari di lezione o a ricreazione. È invece richiesta sui trasporti pubblici e in ingresso ed uscita dalla scuola.

