POSTE SAN MARINO “Scuole per una comunità”: presentata ai Reggenti l'emissione dedicata alle opere dell'ingegnere Gilberto Rossini “Le strutture di Gilberto Rossini – affermano i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva – sono un patrimonio che appartiene alla storia e al paesaggio della nostra comunità sammarinese".

Una serie postale per omaggiare uno dei più apprezzati e conosciuti progettisti di San Marino; l'ingegnere Gilberto Rossini. Il foglietto realizzato in 15.000 esemplari da Poste San Marino,

“Scuole per una comunità”, raffigura alcune delle strutture scolastiche realizzate da Rossini in territorio, accomunate da una visione dell'architettura attenta alle persone e al contesto nel quale gli edifici sono inseriti. “Le opere di Rossini – afferma il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci - hanno formato, silenziosamente, il modo di vivere di un'intera comunità. Testimonianza diretta di quanto l'architettura non invecchi davvero e formi chi la vive decennio dopo decennio”.

“Le strutture di Gilberto Rossini – affermano i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva – sono un patrimonio che appartiene alla storia e al paesaggio della nostra comunità sammarinese e che, proprio per questo, merita di essere ricordato e valorizzato.

“Protagonista del francobollo dal valore di 0,95 euro – precisa Gian Luca Amici, direttore generale Poste San Marino – è la Scuola dell’infanzia di Cailungo, mentre i tre chiudilettera sono dedicati alla Scuola elementare di Murata e quella di Cà Caccio”. Iniziativa pensata anche come ulteriore strumento per mantenere viva la conoscenza del patrimonio architettonico sammarinese e delle figure che hanno contribuito alla crescita e alla trasformazione del territorio.

Nel servizio l'intervista a l'ing. Gilberto Rossini

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