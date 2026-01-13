TV LIVE ·
SdS Beccari: sulla vicenda della nave colpita in corso un monitoraggio in collaborazione con Kiev

Ieri un cargo battente bandiera sammarinese era stato attaccato da un drone nel Mar Nero. Al momento – fa sapere il Segretario agli Esteri - non risultano indizi di un'azione mirata contro il Titano

13 gen 2026
L'intervista al segretario agli Esteri Luca Beccari
L'intervista al segretario agli Esteri Luca Beccari

All'indomani dell'attacco attribuito alle forze russe alla Blue Bead – fortunatamente senza feriti gravi -, l'intervento del Segretario agli Esteri. Luca Beccari ricorda innanzitutto come il teatro dell'accaduto fosse zona di guerra; sottolineando come lo Stato di bandiera – San Marino, in questa occasione – non abbia influenza sulle operazioni poste in essere dalla compagnia armatrice. “Che evidentemente - rimarca - si è assunta, tra virgolette, il rischio di organizzare un trasporto” in quell'area. “Stiamo monitorando un po' tutta la vicenda – continua -, anche con la collaborazione delle autorità ucraine”, per raccogliere tutti gli elementi. “Però al momento – afferma Beccari - non ci sono, non emergono indizi o comunque fatti che possano far pensare a un qualcosa di mirato rispetto a San Marino o comunque alla Bandiera sammarinese”. Esprime poi sollievo per il fatto che il personale della nave sia rimasto illeso; ad eccezione di un “ferito di lieve entità”. Ricorda inoltre come il cargo trasportasse “merci della filiera alimentare; che è stata molto colpita dalla guerra in Ucraina”. Infine considerazioni di carattere generale: “i tanti eventi che ci sono in questo momento a livello internazionale ci fanno a volte guardare anche da altre parti, ma non ci dobbiamo dimenticare che a poco più di un migliaio di chilometri dai nostri confini c'è una guerra; e speriamo che veramente si possa arrivare a un cessate il fuoco presto e ad una ripacificazione della regione europea”.

Ascolta l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari




