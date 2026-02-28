SdS Belluzzi: legame fra criticità dei settori “attenzionati” dal SICAE e aree italiane infiltrate dalla criminalità

L'intervista al Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi

“Un sistema economico sano, dove ci sono attività controllate in maniera adeguata – non oppressiva, ma in maniera adeguata, con i mezzi adeguati -, garantisce la qualità del sistema economico stesso”. Così Andrea Belluzzi; un fermo invito – il suo - a non abbassare la guardia. E ciò dopo la discussione – anche in Consiglio – della relazione annuale del servizio di indagine e controllo sulle attività economiche della Polizia Civile. Che alla Politica chiede attenzione, risorse; sia di personale che di mezzi. Ci stiamo già impegnando in questo senso, assicura il Segretario agli Interni; ricordando la conferma degli ambiti da “attenzionare”: “dal settore del commercio degli autoveicoli, al settore del beverage. Ma anche una particolare attenzione per tutto quello che è il commercio online. E anche hanno fatto un focus particolare su quelle che sono le truffe online”.

Sotto la lente, insomma, le possibili insidie del web; utilizzato come arma, dai malintenzionati. Proprio in tema di truffe in rete – rivela il Segretario di Stato – si è registrato un incremento di episodi fra il 2024 e il 2025. Dall'attività del SICAE, poi, l'emersione di un aspetto inquietante, relativamente all'attività di operatori scorretti.

“La relazione – rivela Belluzzi - fa un legame fra le criticità che emergono nei vari settori con quelle aree territoriali della Repubblica Italiana dove le infiltrazioni della criminalità organizzata sono storiche”. Un messaggio – sottolinea - per la “Commissione antimafia”; costantemente impegnata su questo fronte.

Riflessioni nei giorni scorsi anche dalla Segreteria Industria; che aveva rilevato una “asimmetria” fra la rapidità delle procedure di insediamento delle imprese e la capacità di monitoraggio successivo. Posto l'accento poi su alcuni interventi: dall'istituzione dell'Autorità di vigilanza dei consumatori, all'introduzione della Class Action. Punto di partenza, ad avviso del Segretario Fabbri, di una strategia più ampia; per giungere ad un “mercato aperto ma rigoroso”. La semplificazione – è stato rimarcato - “deve essere un valore aggiunto, mai un fattore di vulnerabilità”.







