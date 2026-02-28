TV LIVE ·
SdS Belluzzi: legame fra criticità dei settori “attenzionati” dal SICAE e aree italiane infiltrate dalla criminalità

Confermata la massima attenzione delle Istituzioni, dopo la discussione della relazione annuale del servizio di indagine e controllo sulle attività economiche della Polizia Civile

28 feb 2026
L'intervista al Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi
L'intervista al Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi

“Un sistema economico sano, dove ci sono attività controllate in maniera adeguata – non oppressiva, ma in maniera adeguata, con i mezzi adeguati -, garantisce la qualità del sistema economico stesso”. Così Andrea Belluzzi; un fermo invito – il suo - a non abbassare la guardia. E ciò dopo la discussione – anche in Consiglio – della relazione annuale del servizio di indagine e controllo sulle attività economiche della Polizia Civile. Che alla Politica chiede attenzione, risorse; sia di personale che di mezzi. Ci stiamo già impegnando in questo senso, assicura il Segretario agli Interni; ricordando la conferma degli ambiti da “attenzionare”: “dal settore del commercio degli autoveicoli, al settore del beverage. Ma anche una particolare attenzione per tutto quello che è il commercio online. E anche hanno fatto un focus particolare su quelle che sono le truffe online”.

Sotto la lente, insomma, le possibili insidie del web; utilizzato come arma, dai malintenzionati. Proprio in tema di truffe in rete – rivela il Segretario di Stato – si è registrato un incremento di episodi fra il 2024 e il 2025. Dall'attività del SICAE, poi, l'emersione di un aspetto inquietante, relativamente all'attività di operatori scorretti.

“La relazione – rivela Belluzzi - fa un legame fra le criticità che emergono nei vari settori con quelle aree territoriali della Repubblica Italiana dove le infiltrazioni della criminalità organizzata sono storiche”. Un messaggio – sottolinea - per la “Commissione antimafia”; costantemente impegnata su questo fronte.

Riflessioni nei giorni scorsi anche dalla Segreteria Industria; che aveva rilevato una “asimmetria” fra la rapidità delle procedure di insediamento delle imprese e la capacità di monitoraggio successivo. Posto l'accento poi su alcuni interventi: dall'istituzione dell'Autorità di vigilanza dei consumatori, all'introduzione della Class Action. Punto di partenza, ad avviso del Segretario Fabbri, di una strategia più ampia; per giungere ad un “mercato aperto ma rigoroso”. La semplificazione – è stato rimarcato - “deve essere un valore aggiunto, mai un fattore di vulnerabilità”.




