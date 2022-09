COMMISSIONE INTERNI SdS Belluzzi: "Su manutenzione scuole confondere programmazione con calendarizzazione mi sorprende" Il Segretario, di ritorno dalla missione a New York, risponde ai temi sollevati dalle forze di opposizione

SdS Belluzzi: "Su manutenzione scuole confondere programmazione con calendarizzazione mi sorprende".

Manutenzione edifici scolastici, futuro del Cfp, nuovi curricula e la querelle tra il Segretario di Stato Canti e l'Università di San Marino i temi sollevati dalle forze di opposizione nel comma comunicazioni in Commissione Interni.

“Sulla manutenzione degli edifici scolastici - risponde il Segretario di Stato Andrea Belluzzi - confondere programmazione con calendarizzazione mi sorprende. Abbiamo iniziato un lavoro di visione di prospettiva per elaborare un piano di interventi pluriennali che guardi al medio termine e non solo anno per anno. Sul tema il collega Stefano Canti è sempre stato un alleato importantissimo”.

Riguardo la querelle proprio tra il Segretario Canti e l'Università di San Marino, Belluzzi chiarisce: “Tutto il Congresso di Stato attinge valori dall'Università che rappresenta un'eccellenza assoluta del territorio. Se un collega sceglie di avvalersi anche di una collaborazione con altre realtà io cerco la strada per valorizzarla e far si che in quella collaborazione si faccia sistema”.

Sul discorso curricula Belluzzi spiega: “Al contrario di quanto sostenuto dall'opposizione a New York non abbiamo detto che ne faremo di nuovi, siamo andati per confrontarci, imparare e mostrare facciamo noi a San Marino. “La riflessione da me fatta – spiega – è se rivedere o se sia utile rivedere le materie di insegnamento per seguire anche l'evoluzione del sistema universitario”.

Sulla questione Centro di Formazione Professionale la bocciatura dell'Istanza d'Arengo non vuole svalorizzare o sminuire il CFP, afferma Belluzzi: “Come detto dal collega Teodoro Lonfernini l'intervento sul Centro di Formazione Professionale dev'essere sistemico e diventare un prolungamento del processo di riforma che preveda scuola e Segreteria al Lavoro alleate in un progetto per dare maggior respiro al CFP anche fuori territorio”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: