ANNIVERSARIO SdS Berti alla Polizia Civile, nel 65° dalla fondazione e nel ricordo del padre

Era il 24 luglio 1958 quando venne fondata la Polizia Civile a San Marino. All'epoca era il Corpo dei Vigili Urbani e solo nel 1982 assunse l'attuale nome. A distanza di 65 anni, il Segretario agli Interni Gian Nicola Berti, ha voluto celebrare l'anniversario, incontrando per la prima volta il Corpo nel comando di Murata. Per lui il 'presentat arm' sul piazzale antistante, davanti alla bandiera; e il passaggio in rassegna degli agenti schierati.

Visita proseguita all'interno e conclusa con un incontro nel quale il Comandante Werther Selva ha ricordato la professionalità del Corpo chiamato a garantire sicurezza e soccorso in territorio. Poi un momento importante per il responsabile agli Interni, ricordato proprio da Selva. Sempre il 24 luglio, ma del 1962, l'allora Segretario agli Interni, avvocato Gian Luigi Berti, e i Capitani Reggenti dell'epoca, consegnarono alla Polizia Civile la bandiera ufficiale. "Fu un momento storico molto importante - ha spiegato il comandante - che diede dignità e riconoscimento al Corpo stesso".

Lo testimonia una foto di allora (nel riquadro), consegnata al Segretario Berti, che ha ammesso di essere rimasto particolarmente toccato dal ricordo del padre. Ha poi rimarcato anche il suo impegno al servizio della Repubblica: "Siete un presidio importantissimo in una San Marino perbene - ha detto agli agenti il SdS Berti - nel rispetto della legalità. Un punto di riferimento sia per la cittadinanza che per chi arriva a San Marino".

