INTERVISTA SdS Lonfernini: “ruolo primario” della Scuola nel fronteggiare il problema del consumo di alcool tra i giovani I dati diffusi dall'Authority sono “molto preoccupanti”, ha sottolineato

Riflettori puntati sul problema del consumo di alcool tra giovani e giovanissimi, dopo l'indagine promossa dall'Authority Sanitaria e relativa al 2022. Al Segretario di Stato Lonfernini abbiamo chiesto cosa si possa fare per fronteggiare questo fenomeno. “Intanto non tenerlo silenzioso”, ha sottolineato, plaudendo all'iniziativa dell'Authority. I dati – ad avviso del Segretario all'Istruzione - sono “molto preoccupanti”, “soprattutto per la fascia di età interessata ad un periodo di quel genere”. “L'attenzione da parte nostra deve essere massima; la scuola deve avere un ruolo primario”.

Ascolta l'intervista al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

