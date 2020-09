Secchiano: da oggi ci si ferma per lo 'spot'

La curiosità arriva da Secchiano, il piccolo comune della provincia riminese che ha pensato bene di fermare le auto con lo "Spot", insomma una interruzione pubblicitaria anche per le vetture. Come potete vedere nella foto. Sicuramente un intento non voluto da parte degli addetti alla segnaletica stradale. Ma l'effetto, per chi si avvicina allo "Stop", quello vero, è sicuramente divertente.





