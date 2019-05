Seeds&Chips: a Milano la Reggenza incontra il premier Conte, volontà di intensificare il dialogo con l’Italia

Collegamento con l'inviato Mauro Torresi

I Capitani Reggenti incontrano il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte a Seeds&Chips, evento a Milano dedicato a sostenibilità e futuro. I Capi di Stato, durante l'incontro, hanno espresso la volontà di intensificare i rapporti politici con l'Italia.

San Marino è partner dell'iniziativa milanese che mira a far incontrare persone, imprese e istituzioni per ragionare sul mondo che verrà. Quella di oggi è stata soprattutto una giornata dedicata ai giovani come Marta Tomassini, studentessa sammarinese che ha parlato davanti alla platea della manifestazione.

Nei padiglioni sono esposti nuovi cibi, nuove tecniche di agricoltura e di conservazione degli alimenti, insieme a confronti per ragionare sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nel corso della mattina l'intervento pubblico del segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani che ha parlato di tecnologia blockchain. Nel pomeriggio la Reggenza ha incontrato anche Kerry Kennedy, nipote di JFK.





Nel servizio del nostro inviato Mauro Torresi le interviste alla studentessa Marta Tomassini, al fondatore e presidente di Seeds&Chips Marco Gualtieri e al segretario di Stato all’Industria Andrea Zafferani