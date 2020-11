ELEZIONI GIUNTE 2020 Seggi speciali Covid: disponibili 18 coppie di scrutatori per raggiungere i malati che vorranno votare a domicilio Al via la campagna elettorale per il rinnovo delle Giunte di Castello.

Una tornata elettorale – quella del prossimo 29 novembre per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello - con carattere di eccezionalità: sarà infatti ricordata anche solo per il fatto - e ci auguriamo possa essere la prima ed ultima volta - di svolgersi con una pandemia in corso. 25.679 gli aventi diritto al voto (al 29 settembre scorso), numero che include, per effetto della riforma, i cittadini stranieri residenti da più di 10 anni in Repubblica pari a 2.843 elettori. Ufficialmente iniziata a mezzanotte la campagna elettorale che per due settimane vedrà impegnati i candidati delle 15 liste in campo. Partita la macchina organizzativa per garantire lo svolgimento di tutti i momenti pubblici. Già da domani i primi comizi, ma il grosso degli appuntamenti di apertura ufficiale di campagna elettorale sarà i primi giorni della prossima settimana.

Campagna informativa e spazi dedicati – lo ricordiamo - anche su San Marino RTV. Al via le tribune elettorali: in onda tutti i giorni 4 appuntamenti, prima e dopo i tg pomeridiani e serali (alle 13.30, alle 14.10, alle 19.00 e alle 20.00 mentre domenica 15 e domenica 22 novembre alle 20.30). Tribune nelle stesse fasce orarie trasmesse su Radio San Marino Classic, 103.2 e sul portale web www.sanmarinortv.sm nell'apposita sezione.

Intanto si lavora su più fronti per garantire oltre alla sicurezza anche il diritto di voto ai malati Covid e alle persone in isolamento con seggi mobili speciali: sono 18 ad oggi le coppie di scrutatori, composte per lo più da infermieri, che hanno dato la loro disponibilità all'Iss per raggiungere a casa gli elettori che ne facciano richiesta. In base al Decreto Legge n. 191 ciascuna squadra che forma il seggio mobile si attiva ogni 25 nuclei familiari che lo richiedano. Significa potenzialmente una copertura di almeno 450 domicili.



