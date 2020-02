Seggiolini antiabbandono, da domani via a contributo 30 euro

Ultimo miglio per il contributo statale da 30 euro per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono obbligatori per legge per trasportare in auto bambini fino ai 4 anni di età. Da domani 20 febbraio sarà possibile richiedere il 'bonus' registrandosi su un piattaforma Sogei accessibile dal sito del Mit (www.mit.gov.it). Entro un mese, poi, bisognerà spendere la cifra per l'acquisto dell'apparato oppure sarà necessario farne nuova richiesta. "Il contributo - si legge sul sito del ministero - è erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore". Per chi ha già effettuato l'acquisto, è previsto un rimborso.

Controlli e sanzioni per i trasgressori scatteranno dopo il 6 marzo. Un po' di tregua quindi per i consumatori prima di effettuare l'acquisto, anche perché restano tutti i dubbi sui modelli davvero a norma e sull'interpretazione della normativa da parte di chi dovrà effettuare i controlli.