Segretario al Territorio Ciacci: "Azienda per i Lavori Pubblici è in crescita. Grazie ai dipendenti" Dati parziali 2025: 6,5 milioni nell'edilizia, 5,3 milioni dedicati alla viabilità

Sei milioni e mezzo di appalti aggiudicati nell'edilizia, la metà destinati a Palazzo Begni, 5,3 milioni dedicati alla viabilità, 4,6 milioni impiegati per la manutenzione ordinaria. Il dato parziale 2025, che sarà aggiornato a fine anno, racconta una Azienda per i Lavori Pubblici che sta sta crescendo dopo l’ampliamento delle competenze avviato nel 2022 che ha reso il lavoro più vasto e più impegnativo, a seguito dell’accorpamento del settore Tecnologico e del settore Verde Pubblico. I dati arrivano da una conferenza stampa che è stata anche l'occasione per uno scambio di auguri e una piccola cerimonia per chi va pensione con la cosegna di una targa realizzata dagli scalpellini. "La risposta dell’Azienda, e delle persone che la compongono, è stata all’altezza della sfida - ha commentato Antonello Baciocchi del Consiglio di Amministrazione -. Ci siamo insediati da un anno ed abbiamo dato nuovo impulso grazie alle professionalità importanti che lavorano con noi". "Voglio rivolgere un ringraziamento particolare all’Area Amministrazione - ha continuato la direttrice Lucia Mazza, I volumi che oggi gestiamo – oltre cento aperture buste e quasi duemila buoni di ordinazione – non sono semplici numeri: rappresentano energia, organizzazione, capacità di affrontare carichi di lavoro che fino a pochi anni fa sembravano impensabili".

"Voglio smentire anche chi dice che si fanno solo le piccole opere, che comunque sono strategiche, importanti, imprescindibili, indispensabili per il nostro paese, perché una piccola opera diventa strategica nel momento in cui si dà continuità a un certo lavoro, ma partono anche le grandi opere: palazzo Begni,la Baldasserona, la Scala Malagola. Partirà il polo della sicurezza e potremo andare avanti all'infinito. Per questo serve del budget, ma la cosa più importante è avere degli obiettivi politici strategici chiari, delle opere realizzabili e concrete ed una struttura che lavora" ha concluso Matteo Ciacci, Segretario al Territorio.

Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, Segretario al Territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: