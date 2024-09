IN VISITA AI PLESSI Segretario Lonfernini lancia un piano per gli edifici scolastici Anno scolastico al vi il 18 settembre a San Marino

Anno scolastico al via mercoledì 18 a San Marino e il Segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini ha completato le visite ai plessi per valutarne le condizioni, insieme a Dipartimento Istruzione, Protezione Civile e Azienda per i Lavori Pubblici. “Nel complesso, abbiamo strutture di grande qualità - ha detto Lonfernini - ma ci sono situazioni da seguire con attenzione” e ha così proposto di avviare un gruppo di lavoro "per un programma di ottimizzazione, anche alla luce del decremento demografico, ed elaborare un piano di interventi a breve, medio e lungo termine”.

