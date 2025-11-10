Segretario Matteo Ciacci: "Addio piccolo ecomostro"

Le interviste Matteo Ciacci e a Sergio Nanni

"Un piccolo ecomostro che se ne va" lo dice il Segretario all'Ambiente Matteo Ciacci presentando gli interventi di riqualificazione nell’area di via Oddone Scarito. Via il vecchio distributore IP, da anni inutilizzato e in stato di abbandono a "costo zero" spiega Ciacci, per una virtuosa collaborazione pubblico privato. Dieci posti auto guadagnati e anche qualche stallo per i motocicli. Anche gli spazi pedonali e le aiuole verranno sistemate per restituire decoro e dignità urbana a uno dei punti di accesso più significativi del Centro Storico di Borgo.

"Un tassello fondamentale sarà la prossima conclusione, prevista entro fine marzo, del nuovo ascensore pubblico, destinato ad abbattere definitivamente le attuali barriere architettoniche e a garantire un collegamento moderno, sicuro e accessibile - spiega Ciacci -. Grazie a questa infrastruttura strategica, il Centro Storico di Borgo Maggiore, con il suo storico Mercato, sarà finalmente collegato in modo diretto e privo di ostacoli con il parcheggio sottostante e la Funivia, migliorando la fruibilità complessiva dell’area e favorendo la ricucitura del tessuto urbano".

Una azione attesa dalla cittadinanza da tempo: "Una conquista per Borgo Maggiore che attendeva da anni questa rimozione" racconta il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Sergio Nanni.

E in un'ottica di riqualificazione urbana si inserisce anche il progetto di riconversione dell’ex Cinema Turismo ad Auditorium per la Musica: "Rideremo ai nostri cittadini sia la Scala Malagola, che il Giardino del Parco della Pasquella, sia l'Auditorium della Musica, con i tempi adeguati, visto che prima era un progetto solo preliminare. Anche quello lo stiamo concretizzando con degli esecutivi che arriveranno e che finalmente verranno finanziati. Fare, non parlare", conclude Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente.

Nel video le interviste Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Sergio Nanni, Capitano di Castello di Borgo Maggiore.







