ROMA Segretario Mularoni: sistema sanitario sammarinese inclusivo e basato sulla persona Lo ha ribadito alla Conferenza Internazionale sull’Alfabetizzazione Sanitaria e i Diritti Umani

È prioritario per Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni un sistema sanitario inclusivo e basato sulla persona. Lo ha ribadito alla Conferenza sull’Alfabetizzazione Sanitaria e i Diritti Umani che si è svolta a Roma. Su iniziativa dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali italiano in collaborazione con il Consiglio d’Europa e con il sostegno del Ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità ed il Ministero della Salute.

“San Marino - ha sottolineato Mularoni - con il suo sistema sanitario universale, gratuito e equo, è un modello di sanità che pone al centro la persona, con particolare attenzione ai più fragili”. Ricordato anche l'alto livello di aspettativa alla vita della popolazione sammarinese e il valore del report redatto dal Comitato Sammarinese di Bioetica sugli effetti del COVID-19 nei diversi settori della società,

“Una popolazione informata e co-responsabile - ha aggiunto - partecipa e contribuisce alla crescita e allo sviluppo di una società dove nessuno viene lasciato indietro. L’integrazione dell’intelligenza artificiale - ha concluso - se gestita con etica e sensibilità, può essere un alleato prezioso”.

A margine dei lavori anche il bilaterale con i Ministri alla famiglia Eugenia Roccella e alla Salute, Orazio Schillaci, con la disponibilità a collaborare per il rinnovo del Piano d’Azione in materia sanitaria. Schillaci ha inoltre manifestato la volontà di venire a San Marino per procedere alla firma dell’intesa fra i due Paesi.

