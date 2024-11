EMITTENTE DI STATO Segretario Pedini Amati: "San Marino Rtv verso il pareggio di bilancio" Audizione del DG Roberto Sergio in Congresso di Stato. Il Segretario di Stato all'Informazione: "E' il massimo a cui potessimo aspirare in quel ruolo"

Un incontro conoscitivo di circa un'ora con tutti i membri del Governo a cui il Direttore di San Marino Rtv Roberto Sergio, recentemente nominato, ha illustrato le prime mosse che intende mettere in campo per l'Emittente di Stato. “Un'ottima impressione perché – commenta il Segretario di Stato all'Informazione Federico Pedini Amati – è arrivato qua con le idee molto chiare. Ci ha detto, già qualche tempo fa, che il bilancio di quest'anno si chiuderà in pareggio, anzi con un piccolissimo utile, dopo i numeri abbastanza 'nefasti' da cui arriviamo”.

Direttore Generale della Rai dall'inizio di ottobre, dopo essere stato Amministratore Delegato e aver ricoperto altri ruoli di vertice nella Radiotelevisione Italiana, Roberto Sergio – osserva Pedini Amati – ha deciso di assumere anche la Direzione di San Marino Rtv con l'intenzione di rilanciare e valorizzare l'emittente, reduce da un periodo di incertezza: “Sa esattamente dove vuole andare come programmazione del palinsesto televisivo del prossimo anno. E' uomo Rai e quindi – prosegue il Segretario di Stato - anche dove c'è necessità di stringere maggiori rapporti, per il palinsesto e per la parte pubblicitaria, saprà muoversi.

Ha anche espresso un apprezzamento particolare verso tutti i dipendenti”. Risorse interne ad Rtv, riferisce Pedini Amati, che il Direttore Roberto Sergio considera per la definizione di un piano industriale a cui sta già lavorando, mantenendo i livelli occupazionali. “San Marino Rtv – ha sottolineato Pedini Amati – è uno strumento imprescindibile per la nostra sovranità e una figura come quella del Direttore Roberto Sergio rappresenta il massimo a cui potessimo aspirare in quel ruolo. Sono assolutamente fiducioso e con me lo è tutto il Congresso di Stato”.

Nel servizio l'Intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per l'Informazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: