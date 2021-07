CORONAVIRUS Segreteria agli Esteri: "Chi va all'estero deve informarsi: il numero dei contagi in numerosi Paesi aumenta" Anche nel monitoraggio settimanale dell'Istituto di Sanità italiano indicate le aree più a rischio. Brusaferro: "Due milioni e mezzo di over 60 non vaccinati"

La Segreteria di Stato agli Esteri raccomanda, per chi vuole viaggiare all'estero, di adottare tutte le misure necessarie e raccomandate. Bisogna attenersi alle normative vigenti nel Paese di destinazione, e ad eventuali regole dettate dalle compagnie aeree e marittime. Gli Esteri lo ricordano poiché il numero di contagi in numerosi Paesi aumenta, com'è stato sottolineato anche nel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità italiano. C'è un'unità operativa per rispondere ai cittadini, viaggiareinformati@esteri.sm, e la linea 0549 882337, oltre al sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.

Nonostante l'Rt di contagiosità aumenti, e la prospettiva è che arrivi a 1,24 già tra una settimana, il ministro della Salute Speranza rassicura che per eventuali cambi di colore peserà di più il tasso di ospedalizzazione che, al momento, rimane sotto la soglia critica. La vaccinazione, continua il presidente dell'Istituto di Sanità Brusaferro, resta l'unico modo per impedire al virus di circolare massicciamente e causare nuove varianti, la Delta si appresta a divenire la predominante anche in Italia ed è più contagiosa, del 60% in più rispetto alla variante inglese, ed anche per impedire di contrarre la malattia grave. Sono già 2.898 i nuovi contagi, 11 le vittime, anche in Emilia Romagna sono arrivati a 200, nessun decesso, a Rimini 33 casi in più (30 sintomatici).

Nel video gli interventi di Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di Sanità

