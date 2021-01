EMERGENZA CORONAVIRUS Segreteria alla Cultura: "Musei aperti, un’occasione per crescere" Nota congiunta con gli Istituti Culturali: "Voler intendere i musei e monumenti solo come supporto all’offerta turistica del centro storico è limitativo e sbagliato"

Segreteria alla Cultura: "Musei aperti, un’occasione per crescere".

Musei aperti, una risorsa per crescere. Così Segreteria di Stato alla Cultura e Istituti Culturali motivano l'opportunità di tenere aperti strutture e monumenti in questo periodo di emergenza sanitaria. "Voler intendere i musei e monumenti solo come supporto all’offerta turistica del centro storico - rimarcano - è limitativo e sbagliato". Quanto ai costi – precisano - "non ci sono esborsi supplementari né per i dipendenti, né per la gestione”. Difendono infine l’impiego di personale con invalidità. “Non è una novità – spiegano - che, spesso, nel settore siano assegnati addetti per motivi di salute. La pubblica amministrazione è un porto sicuro per queste situazioni, molte volte rifiutate dal mondo del lavoro privato. Una riorganizzazione della macchina pubblica – concludono - potrà certo essere fatta, anche in termini di costo complessivo, ma non a spese dei più deboli”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: