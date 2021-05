BADANTI Segreteria alla Sanità e vertici ISS: "stiamo già intervenendo per evitare le distorsioni del passato"

Badanti private in ospedale. La Segreteria di Stato per la Sanità e i vertici ISS sottolineano come si stia intervenendo con efficacia per evitare le distorsioni del passato. L’accesso nei reparti dell’Ospedale a personale dedito all’assistenza privata integrata non sanitaria, spiegano, è bloccato dal primo lockdown del marzo 2020.

Si attende con impazienza, sottolineano, che la magistratura completi le indagini in corso. A conferma di tutto ciò già a febbraio 2020, spiegano ISS e Segreteria di Stato, era stata sospesa la presenza di assistenti private non sanitarie garantendo il servizio attraverso personale OSS in forza all'istituto. Solo in alcuni casi, su valutazione della direzione ospedaliera, è stato concesso accesso e assistenza in reparto alle badanti personali in regola e già assunte a domicilio dalla famiglia dell’assistito.

In recenti articoli apparsi su alcuni media sammarinesi, aggiungo, vengono riportati aspetti legati agli accertamenti da parte della magistratura e relativi a episodi che descrivono una distorsione del servizio e che si sarebbero protratte per anni. Fatti sui quali sono in corso accertamenti giudiziari, sperando si possa trovare celermente la via del dibattimento.



