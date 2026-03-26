Segreteria con delega all'AASS presenta “Acqua Viva”

Le interviste al Segretario Alessandro Bevitori e a Gabriele Geminiani

'Stop plastica, bevi dal tuo rubinetto'. E' un messaggio chiaro che corre in due direzioni: per un uso consapevole della risorsa idrica e, insieme, per la riduzione dei consumi di acqua in bottiglia, troppo alti (lo stivale è in testa, in Europa, con 250 litri pro-capite l'anno) e dagli effetti pesanti a livello ambientale, ma anche per i risvolti sociali ed economici. In campo più Segreterie: accanto alla Segreteria al Lavoro con delega all'AASS, quelle al Territorio, all'Istruzione, alla Famiglia per una campagna di comunicazione che si vuole quanto più incisiva e capillare.

“Le Istituzioni sono pienamente coinvolte in questa iniziativa - dice il Segretario al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori - ci sono diverse Segreterie di Stato che hanno dato il patrocinio; c'è un impegno di tutto il Governo e, mi sento di dire, anche un po' di tutta la politica per cercare non solamente di appoggiare questa nobile iniziativa, ma dobbiamo cercare veramente di cambiare il paradigma. Se abbandoniamo l'utilizzo di queste plastiche, ne guadagneremo sicuramente in salute perché la plastica va a contaminare spesso le acque che beviamo, acque di altissima qualità. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione un bene con qualità elevata, per cui dobbiamo solamente utilizzarlo e farne tesoro”.

“Acqua potabile di altissima qualità e molto controllata a San Marino – insiste il referente tecnico della Segreteria, Andrea Mina, che guarda agli effetti a tutto tondo, dalla gestione virtuosa dei rifiuti alla lotta allo spreco. Ideata da Gabriele Geminiani la campagna è rivolta ai giovanissimi, i più pronti a recepire e tramettere il messaggio agli adulti, attraverso la favola ecologica, illustrata da Diego Marchesi, “Il sogno di una cosa usa e getta”.

“È un metodo che abbiamo adottato nel tempo – dice Gabriele Geminiani, ideatore del Green Festival - individuando nelle scuole primarie la parte più sensibile della della rete scolastica, utilizzando anche uno strumento editoriale che è la favola, la favola accattivante, che poi diciamo ci concede di entrare nelle famiglie - questo è il concetto importante di questo progetto - con un questionario che va a raccogliere i dati, gli stili di vita, circa il consumo d'acqua da bere delle famiglie”. Indagine conoscitiva che verrà somministrata in questi giorni, poi elaborata e presentata nelle risultanze alla prossima edizione del Green Festival, 9 e 10 maggio.

Nel video, le interviste al Segretario al Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori e a Gabriele Geminiani, ideatore Green Festival









