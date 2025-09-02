Segreteria di Stato Affari Esteri: a Palazzo Pubblico l'udienza del corpo diplomatico e consolare

Oltre 80 gli agenti diplomatici e consolari arrivati a San Marino da numerose sedi accreditate per l'incontro di aggiornamento, formazione e confronto con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Ad aprire l'appuntamento l'udienza alla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. Richiamato da Beccari il ruolo istituzionale sempre più strategico degli agenti sammarinesi nell'interesse prioritario della promozione e tutela di San Marino.

"È un'occasione di incontro - sottolinea Beccari - che ci permette di non solo informare, aggiornare il corpo diplomatico su quelle che sono insomma le nostre priorità e comunque le nostre direttrici di attività ma anche per raccogliere spunti che vengono dai nostri ambasciatori e consoli in tutto il mondo su quelle che possono essere poi delle attività di interesse del paese. Chiaramente per San Marino che si avvale peraltro di un combinato fra diplomatici di carriera e diplomatici non di carriera, questo è anche un'occasione per insomma allineare le diverse figure rispetto appunto a quelle che sono le attività che svolgiamo".

“Una giornata – evidenziano i Capitani Reggenti – particolarmente utile per chi è chiamato svolgere incarichi legati allo sviluppo delle relazioni politico – diplomatiche, economiche e culturali del nostro paese che conferma il significato fondamentale del confronto sui temi legati alla politica interna e internazionale sammarinese”.

Dopo l'udienza l'incontro tecnico tra diplomatici con uno spazio dedicato all'Accordo di Associazione. Presentati poi un progetto, promosso dalla Segreteria di Stato, per la redazione di un annuario di politica estera e il volume “Dialoghi con la Città” di mon. Andrea Turazzi, vescovo emerito della diocesi di San Marino Montefeltro.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)







