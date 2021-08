DANTE 700 Segreteria di Stato al Territorio: a Serravalle un parco dedicato al Sommo Poeta Sarà il parco adiacente a Piazza Giovanni Bertoldi, sammarinese primo traduttore in latino della divina commedia, ad essere dedicato a Dante Aligheri su progetto di Renato Di Nubila

Sarà il parco nel centro storico di Serravalle a diventare ufficialmente, nel pomeriggio di venerdì 10 settembre, il “Parco Dante Alighieri”. Il progetto, proposto da Renato Di Nubila, sarà uno dei gesti più significativi nel già ricco programma di eventi in calendario per l'anniversario dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.

È stato scelto il parco di Serravalle perché adiacente a Piazza Giovanni Bertoldi, sammarinese che fu il primo traduttore in latino della Divina Commedia. La cerimonia per l’intitolazione del Parco e il programma del convegno vede in prima fila i Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, le Segreterie di Stato al Territorio e alla Cultura oltre all’Ambasciatore d’Italia Sergio Mercuri, il Vescovo della Diocesi San Marino – Montefeltro S.E. Mons. Andrea Turazzi, la Giunta di Castello di Serravalle e l’Associazione Sammarinese “Dante Alighieri”.

Con questo evento, scrive la Segreteria al Territorio, San Marino coglie l’occasione per far sapere, con giusto orgoglio, il significato di questa buona combinazione storica tra passato e presente e ci si collega così alle celebrazioni in corso nei Paesi di tutto il mondo.

