Segreteria di Stato Turismo: San Marino consolida la ripresa confermando un andamento positivo

La Segreteria di Stato per il Turismo fa il punto sull'andamento turistico a San Marino ribadendo la solidità dei risultati conseguiti e la lungimiranza delle politiche intraprese. “Nonostante i toni talvolta allarmistici che dipingono scenari di forte crisi e Titano svuotato – scrive la Segreteria di Stato - la realtà dei dati disegna un quadro ben differente, caratterizzato da un progressivo consolidamento e da una ripresa che ha visto il settore turistico sammarinese superare traguardi significativi”.

Le presenze turistiche in territorio hanno superato i due milioni, dato che non si registrava dal 2014. Performace validata anche dal Fondo Monetario Internazionale che nei suoi report ha riconosciuto il rafforzamento dei dati economici del comparto turistico sammarinese, evidenziandone il ruolo strategico per l'economia del Paese. Analizzando i dati relativi ai primi quattro mesi del 2025, spiega la Segreteria, emerge una sostanziale tenuta di tutti gli indicatori rispetto all'anno precedente. Sebbene si registri una contrazione marginale dei flussi complessivi, pari a un contenimento dell'1,21%.

Sul fronte economico, gli incassi accertati tramite il sistema SMAC nel medesimo periodo evidenziano variazioni contenute. Registrata una contrazione nel commercio del centro storico di pochi punti percentuali (4,21%) e in parte attribuibile a condizioni meteorologiche sfavorevoli, si legge nella nota, compensata però da un incremento dei servizi di ristorazione e alloggio, che registrano un aumento dell'1,56%. In merito alle proposte avanzate da USC per la promozione del commercio e il supporto agli associati, la Segreteria di Stato ne condivide pienamente lo spirito. Tuttavia, evidenzia, si auspica una pari proattività da parte dell'Associazione nel coinvolgere attivamente i propri membri affinché aderiscano con convinzione al progetto SMAC Turistica e alle relative iniziative di scontistica.