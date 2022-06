Segreteria Esteri aggiorna sull'accoglienza di profughi ucraini a tre mesi dall'emergenza

Sono 237 i profughi ucraini attualmente presenti a San Marino, prevalentemente per ricongiungimenti familiari, ospiti nei vari Castelli, in famiglia o strutture pubbliche e istituti religiosi. La Segreteria plaude all'impegno costante di tanti cittadini nell'accoglienza, nel sostegno concreto e nel tempo libero, dalla promozione di attività di svago a servizi per la mobilità per chi è in Castelli meno servizi dal trasporto pubblico. In questa direzione, si sta definendo un progetto di assistenza proprio per supportare gli spostamenti e promuovere momenti di aggregazione e integrazione. Anche una mail dedicata presso il Dipartimento Esteri: supporto.ucraina@esteri.sm - per chi volesse offrire disponibilità di mezzi e tempo. Esteri che ricordano anche il conto corrente acceso in Carisp per contribuire al prosieguo dell'ospitalità.

Codice IBAN SM72D0606709800000120161869

denominazione “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi”

