CORONAVIRUS Segreteria Esteri: attiva e-mail per arrivi da Bulgaria, Croazia, Grecia, Malta, Romania e Spagna

È attivo da oggi per i residenti della Repubblica di San Marino un indirizzo di posta elettronica dedicato a fornire informazioni per gli spostamenti da e per l'estero. C'è l'obbligo di segnalare il proprio ingresso a San Marino all'indirizzo viaggiareinformati@esteri.sm comunicando nome, cognome, codice Iss, numero di telefono, indirizzo email e data di rientro per chi proviene da Bulgaria, Croazia, Grecia, Malta, Romania, Spagna.

Stesso obbligo per chi rientra da Paesi diversi da Stati Ue e Schengen (tranne quelli sopracitati), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Stato della Città del Vaticano.

La centrale operativa Interforze si può contattare allo 0549 888888 (lunedì-venerdì, 8.15-18).



