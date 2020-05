Segreteria Giustizia e informatizzazione: arrivano il servizio “Tnotice” e la firma digitale

Informazioni di servizio dalla segreteria alla Giustizia, che comunica l'introduzione – nell'ambito delle disposizioni per l'uso di strumenti informatici per l'attività giudiziaria – del servizio elettronico di recapito certificato tNotice e la firma digitale per i depositi e le notifiche degli atti processuali. Finalità: limitare gli spostamenti del personale giudiziario e dell’utenza in Tribunale nel periodo di emergenza, in vista della conclusione imminente delle ferie giudiziarie, ma che si inserisce nel progetto delle Segreteria per la realizzazione del vero e proprio processo telematico sammarinese. A questo scopo, costituito un gruppo di lavoro con i professionisti coinvolti e coordinato dalla segreteria che ha scelto il servizio “tNotice” e la firma digitale quali strumenti adatti in periodo di emergenza, ma anche per dare semplificazione e speditezza ai processi, incidendo in maniera positiva sull'efficienza della Giustizia, sull'operatività del Tribunale e degli stessi avvocati. Dalla Segreteria, il ringraziamento all’Ordine degli Avvocati e Notai, alla Magistratura, al Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, all’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e alla Direzione Generale della Funzione Pubblica per l’impegno e la collaborazione nel definire le linee che hanno ispirato la formulazione del decreto legge.