Segreteria Giustizia: emessi sei bandi per il reclutamento di giudici, titolari e supplenti

La Segreteria di Stato alla Giustizia ha emesso sei bandi per il reclutamento di giudici, titolari e supplenti, per la responsabilità civile dei magistrati, per un totale di otto figure mancanti. “Prosegue nel segno del cambiamento – scrive la Segreteria in un comunicato - l’operato del nuovo Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio verso l’obiettivo ambizioso di ricoprire tutti i ruoli vacanti di giudice previsti dall’ordinamento sammarinese”.





Recentemente c'è stato il giuramento di tre magistrati e all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Grande e Generale ci sarà la presa d'atto dei due giudici d'appello Valeria Pierfelici e Laura di Bona, oltre che dei due nuovi Commissari della Legge Francesco Santoni e Elisa Beccari.

