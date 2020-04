DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Segreteria Industria fa chiarezza sull'uso di mascherine e guanti Precisazioni sulla circolare esplicativa Decreto Legge 17 aprile 2020 n. 62

“L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per persone non in contatto con malati COVID-19 deve essere razionalizzato ed appropriato”. È quanto riporta, in un documento, la Segreteria di Stato Industria Commercio e Artigianato. “Indossare mascherine e guanti in maniera inappropriata può causare costi inutili, ridurre le risorse per l’assistenza e creare un falso senso di sicurezza che può portare all'abbandono delle altre misure preventive essenziali”, precisa.

Il nuovo Coronavirus, si precisa, sulla base delle prove disponibili, risulterebbe trasmissibile tra le persone per via respiratoria attraverso le goccioline e per contatto, non è documentata invece una trasmissione a distanza per via aerea. Quindi i consigli rimangono gli stessi: evitare di concentrarsi in luoghi chiusi ed affollati; mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone, in particolare da quelle con sintomi respiratori, come tosse e starnuti; lavarsi frequentemente le mani; evitare di toccare occhi, naso e bocca; coprire il naso e la bocca con un gomito piegato o un fazzoletto di carta quando si tossisce o starnutisce, gettando subito dopo.

Per quanto riguarda l’uso dei guanti “si ricorda che questi si contaminano tanto e forse più delle mani se non vengono igienizzati o sostituiti”. “Se ne consiglia quindi l’utilizzo solo per lo svolgimento di alcuni lavori o nel caso in cui più persone svolgano un lavoro sulle medesime superfici o toccando i medesimi oggetti, successivamente i guanti dovranno essere igienizzati o sostituiti”. La sanificazione delle superfici va svolta almeno una volta durante e alla fine del periodo lavorativo. Importante anche l'areazione degli ambienti di lavoro.

La mascherina va indossata dalle persone contagiate e da chi ha sintomi respiratori. È consigliata per chi lavora a stretto contatto con il pubblico (supermercati o distribuzione di generi alimentari, uffici pubblici, operatori di comunità) quando il contatto con le persone è frequente. “In questi casi sarebbe utile che anche gli utenti indossassero la mascherina o protezioni equivalenti”. Nei luoghi di lavoro non aperti al pubblico e nel caso in cui si possa mantenere costantemente una distanza superiore ad un metro, l’uso della mascherina non è necessario.

Si precisa infine che l'uso di mascherine non mediche, realizzate con altri materiali, come i tessuti, non è ancora stato valutato in maniera definitiva. Tuttavia, in ambito non sanitario, l'uso è ammesso se certificate dal produttore



