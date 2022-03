UCRAINA Segreteria Istruzione cerca volontari per accogliere i profughi. Psicologi offrono aiuto gratuito

La Segreteria Cultura e il Dipartimento Istruzione cercano volontari per la realizzazione del “Progetto Accoglienza nella Scuola Sammarinese per Bambini e Ragazzi Ucraini”. L'invito è rivolto a volontari insegnanti e parlanti nativi di lingua ucraina che, a seconda delle proprie competenze e disponibilità d’orario, potranno contribuire in maniera determinante a far sentire i bambini ucraini parte di una nuova comunità. Le candidature possono essere inoltrate alla mail: progettoistruzione.ucraina@pa.sm oppure contattando telefonicamente il Dipartimento Istruzione ai numeri 0549 885098 - 882550.

Anche l’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino desidera fornire un aiuto concreto alla comunità Ucraina, mettendo a disposizione diverse competenze in maniera gratuita, per fornire 3-5 incontri di sostegno psicologico. Per accedere a questi incontri basterà inviare una richiesta a ordinepsicologirsm@gmail.com e si riceverà il contatto di uno dei 13 professionisti che si sono resi disponibili.

