Segreteria Sanità: previsti per la prossima settimana nuovi contatti con il Ministero della Salute

Continuano a salire ma sempre in modo limitato, il numero di nuovi casi a San Marino. Sono cinque le positività rilevate nelle ultime 24 ore, così come il numero di guarigioni. Ancora stabile la situazione all'ospedale di stato con 8 ricoveri totali. Diminuiscono rispetto ieri il numero di positivi attivi, 55 mentre le persone seguite a domicilio sono 47.

La Segreteria di Stato alla Sanità informa che sono già previsti per la prossima settimana nuovi contatti con il Ministero della Salute per confrontarsi anche sul tema green pass, in programma poi anche contatti proprio con il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

In Italia scende ancora l'Rt e si attesta ad 1,1 e tutto lo stivale rimane in zona bianca. Sono 18 però le regioni ancora classificate a rischio moderato, solo Lombardia, Veneto e Lazio risultano a rischio basso. I Carabinieri del Nas continuano i controlli sul green pass: 37 le sanzioni contestate delle quali 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi per non aver accertato il possesso della certificazione. Ulteriori 18 violazioni sono state applicate nei confronti dei clienti e delle utenze per mancato possesso del certificato verde.