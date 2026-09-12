Segreteria Territorio: avviata la sistemazione del muro "Saponaia" Lavori ultimati entro la prossima settimana

Segreteria Territorio: avviata la sistemazione del muro "Saponaia".

La Segreteria per il Territorio insieme all'azienda Lavori Pubblici comunica di aver avviato l'intervento di sistemazione del muro "Saponaia" a Dogana, lungo il torrente Ausa. I lavori prevedono la realizzazione di una briglia e il rifacimento del muro di sponda, crollato ormai da tempo e che stava ostruendo il normale deflusso delle acque del torrente, punto critico con rischi concreti per l'area,in caso di piene Con questo intervento la Segreteria garantisce maggiore sicurezza idraulica alla zona, riducendo il pericolo di futuri allagamenti e restituendo funzionalità a un tratto del torrente da tempo compromesso. I lavori termineranno la prossima settimana.

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