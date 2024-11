SAN MARINO Segreteria Territorio e Antincendio insieme a 55 Paesi per studiare come ridurre il rischio di catastrofi Andrea Silvagni per il Territorio e Athos Gattei per la Polizia Civile

La Segreteria Territorio e Ambiente insieme alla sezione Antincendio della Polizia Civile partecipano alla piattaforma regionale per l'Europa e l'Asia centrale per la riduzione del rischio di catastrofi che si tiene a Budva, in Montenegro, fino all'8 novembre 2024.

Si tratta di una piattaforma composta dai governi e dai tecnici provenienti da 55 Paesi, per il Titano sono presenti l'ingegnere Andrea Silvagni e l'ufficiale Athos Gattei. Punta a mettere in atto, tramite l'implementazione del Quadro di Sendai, le più moderne strategie volte a prevenire e ridurre i rischi connessi alle catastrofi, purtroppo resi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico in atto. In collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite preposto, la Commissione Europea ed il Consiglio d'Europa,

