Segreteria Territorio e Politecnico di Milano insieme per la Fase2 del progetto “Strade Sicure”

Sentiamo Stefano Canti

A Milano la firma dell'accordo con l’Università Politecnico, con la quale il Segretario Canti e la Pro Rettrice del Politecnico Donatella Sciuto, hanno dato avvio alla Fase due del progetto che riguarda l’elaborazione di un quadro normativo sugli elementi costitutivi delle strade con l’obbiettivo di migliorare la sicurezza e le tecniche di manutenzione stradali delle pavimentazioni di San Marino. Dopo una prima fase di carattere prevalentemente formativo, tuttora in corso, si passerà dunque ad aggiornare l’ordinamento legislativo sammarinese.

Attraverso l’introduzione di disposizioni normative specifiche in ordine alla lavorazione di materiali provenienti dal riuso dell’asfalto, con particolare riferimento alla necessità di una regolamentazione recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione dell’asfalto come “materia prima seconda” e non come “rifiuti” e dalla redazione di capitolati speciali contenenti le caratteristiche dei materiali e le tecniche da impiegare per il rifacimento e la manutenzione della pavimentazione stradale. Per tale fase è stato incaricato il Prof. Maurizio Crispino (professore e professionista di chiara fama nazionale ed internazionale) ed altri tecnici facenti capo all’Università Politecnico di Milano.

L'esecuzione dei lavori con la “Fase 3” con i materiali e le modalità che saranno individuati nell’ambito della collaborazione tra San Marino e l’Università Politecnico di Milano. La “Fase 3” ha individuato alcuni interventi definiti prioritari di messa in sicurezza della nostra rete viaria interna tra cui: la realizzazione della rotonda sperimentale in corrispondenza dell’intersezione stradale di Via 28 luglio, Via dei Boschetti e Via Cà dei Lunghi, Borgo Maggiore; la realizzazione della rotonda sperimentale in corrispondenza dell’intersezione stradale di Via 25 Marzo e Strada Ottava Gualdaria, Domagnano, il cui progetto è in itinere ed i lavori avranno luogo non appena terminata la rotatoria in località Tavolucci.

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio