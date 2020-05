Segreteria Turismo: fari accesi di giorno e di notte. Pedini Amati risponde a SM Comics

Il Segretario Turismo, Federico Pedini Amati, si dice stupito delle dichiarazioni di San Marino Comics: "Non è vero che non sono stati contattati dalla Segreteria, lo abbiamo fatto prima dell'emergenza Covid 19, che ci ha tenuto impegnati nel garantire prima di tutto la sicurezza e la salute dei cittadini. Ma da lunedì, con l'allentamento delle misure, la Segreteria al Turismo sta ragionando sugli eventi da far ripartire in sicurezza, perchè non si possono fare passi falsi".

Il responsabile al Turismo spiega come alcuni eventi siano già stati riprogrammati ad autunno, per esempio il Giro e la Mille Miglia. "Mi spiace per le polemiche strumentali giocate in ambito politico - dice riferito alle dichiarazioni di San Marino Comics - perché per noi si tratta di un evento che teniamo in grandissima considerazione, sia per i numeri, sia per l'organizzazione". "Sul turismo teniamo i fari accesi sia di giorno che di notte", dice con una metafora Pedini Amati.

Parlando di una segreteria particolarmente attiva nel capire quando ripartire e come sviluppare gli eventi. "Ci hanno scritto lo scorso 24 aprile", aggiunge, in piena emergenza sanitaria, dicendo che rimandavano il concorso fotografico e chiedendo un incontro in vista del 28-29 e 30 agosto, date in cui dovrebbe svolgersi il Festival. Il gruppo di lavoro della Segreteria, pur con la dovuta prudenza, sta riallacciando tutti contatti per il calendario a venire".

"Senza considerare - conclude Federico Pedini Amati - che la mia porta è sempre aperta a tutti".